С квадрокоптера пытались сбросить гранату на дом

Фото: Национальная полиция

В Одессе с помощью квадрокоптера хотели сбросить гранату во двор совладелицы сети кинотеатров.

Граната взорвалась и сбила коптер, сообщает Одесское районное управление полиции №1.

"Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию сегодня около часа дня. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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"Думская" сообщает, что дом, во двор которого сбросили гранату, принадлежит совладелице сети местных кинотеатров. Злоумышленник использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1.

В Николаеве на парковой дороге на пересечении ул. Чкалова и Садовой подорвался 43-летний мужчина. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5.