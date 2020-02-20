"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)

В сети появилось видео избиения 14-летней девушки школьницами в Бердичеве Житомирской области.
На кадрах видно, как потерпевшую били по лицу и по почкам. Ролик опубликовал житель Бердичева Василий Малиновский в Facebook.
"С колена в'*би и все", "Кристина, ты ее сейчас убьешь", "Ей п*да", - говорили обидчицы.
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Драка произошла из-за парня. Одна из обидчиц,не поделившая кавалера с потерпевшей, снимала все на видео, а другие две били. Потерпевшая кричала, что у нее болят почки, и просила разойтись мирно. Однако девушки продолжали бить и смеяться.
"На данный момент этот ребенок находится в больнице", - написал Василий Малиновский.
Внимание, на видео содержится ненормативная лексика!
Драка произошла 17 февраля. Между четырьмя 14-летними школьницами возник конфликт из-за парня. Все знакомы между собой и поддерживали отношения, хотя и живут в разных местах и учатся в разных школах. Все участницы конфликта известны. Потерпевшая учится вместе с одной из обидчиц, с другими познакомилась тоже через нее.
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