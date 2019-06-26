С авто выбросило сиденья: иностранец погиб в лобовой аварии

Фото: tp.npu.gov.ua

25 июня вблизи с. Ярчовцы на Тернопольщине произошла смертельная авария. Там на автодороге Тернополь-Львов-Рава Русская в лобовом столкновении сошлись BMW 31ВИ и OPEL ZAFIRA.

21-летний водитель BMW, уроженец Азербайджана погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель BMW пересек двойную сплошную полосу при обгоне. Выехал на встречную полосу и врезался в OPEL. Иностранца с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга госпитализировали в реанимационное отделение Зборовской ЦРБ. Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Водитель другого автомобиля не пострадал", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

В Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Mercedes и автомобиля Lada на перекрестке ул. Мартовской и Каунасской. Виновник скрылся, оставив свой номерной знак BE3330AC.