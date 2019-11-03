С 8-го этажа общежития выпала студентка

В Сумах студентка выпала из окна общежития. Скончалась в больнице. Фото - promin.cv.ua

2 ноября в Сумах погибла студентка. Девушка выпала из окна общежития Сумского государственного университета.

В критическом состоянии ее доставили в областную больницу. Однако спасти ее медикам не удалось - потерпевшая скончалась в 17.20, сообщили в Facebook-сообществе "Один дома Сумы".

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Полицейские предварительно рассматривают версию о самоубийстве.

Другие подробности трагедии устанавливаются.

Студент-первокурсник погиб после падения с девятого этажа общежития в Ивано-Франковске. Жил в комнате вместе с двумя парнями. В день гибели сказал, что заболел, поэтому не пошел на занятия. Позже у здания общежития на земле парня увидел охранник.