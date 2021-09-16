Рвануло не сразу: уцелевший турист рассказал о смертельном взрыве в Карпатах

В Карпатах на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей туристы развели костер и произошел взрыв. В результате два человека погибли. Еще пятеро - травмированы. Фото: facebook.com/malysh.orest

Уцелевший во время взрыва в горах Ивано-Франковской области турист Орес Малыш рассказал подробности трагедии.

Взрыв произошел не сразу, как развели костер. Туристы успели сварить ужин и уже сидели грелись, написал мужчина в Facebook.

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"Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и двое детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше жгли его до нас. Сварили кушать и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через полтора часа я пошел за дровами. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось - мы не знаем", - говорит мужчина.

Уточнил, что двое его друзей погибли. У одного мелкие порезы. Четыре женщины с ожогами и рваными ранами. Его жена в самом тяжелом состоянии. Дети и еще трое мужчин не пострадали.

15 сентября 10 туристов с двумя детьми из Коломыи остановились на привал в долине Под Берды вблизи села Вороненка Надвирнянского района Ивано-Франкивщины. Развели костер. Примерно в 21:20 произошел взрыв. Два человека погибли. В операции приняли участие спасатели из Ворохты, Верховины, Яремче, Заросляка, Косово и Ивано-Франковска. А потом присоединились чрезвычайники из сел Лазещина, Ясиня, а также с Рахова Закарпатской области. Одна из травмированных туристок была в тяжелом состоянии, ее на носилках спасатели снесли к подножию горы. На месте происшествия обнаружили характерную выбоину и обломки металла с коррозией. Предполагают, что это снаряд одной из мировых войн.