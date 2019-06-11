Руководителя ОТГ задержали на взятке

В Днепропетровской области задержали председателя сельской объединенной территориальной общины.
Мужчина должен был получить взятку за решение земельного вопроса, сообщает прокуратура Днепропетровской области.
Средства глава ОТГ требовал за выделение 2-х земельных участков под строительство. Стоимость одного участка в обмен на решение сессии оценил в $12 тыс.
Правонарушитель задержан во время передачи взятки. В его автомобиле изъяли $ 25 тыс и решение сессии о выделении земельных участков.
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Сейчас председатель сельской ОТГ задержан. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.
Начальника одного из подразделений регионального филиала Центра государственного земельного кадастра задержали в Николаеве на взятке. Чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тыс грн. За деньги обещал содействие в выделении гражданам земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию, сообщает пресс-служба СБУ.
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