Руководителя ОТГ задержали на взятке

Должен был получить деньги за махинации с землей. Фото: прокуратура

В Днепропетровской области задержали председателя сельской объединенной территориальной общины.

Мужчина должен был получить взятку за решение земельного вопроса, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Средства глава ОТГ требовал за выделение 2-х земельных участков под строительство. Стоимость одного участка в обмен на решение сессии оценил в $12 тыс.

Правонарушитель задержан во время передачи взятки. В его автомобиле изъяли $ 25 тыс и решение сессии о выделении земельных участков.

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Сейчас председатель сельской ОТГ задержан. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Начальника одного из подразделений регионального филиала Центра государственного земельного кадастра задержали в Николаеве на взятке. Чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тыс грн. За деньги обещал содействие в выделении гражданам земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию, сообщает пресс-служба СБУ.