Руководитель конвертационного центра платил взятки сотруднику СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 297
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1107
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 3033
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1359
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 12538
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5715
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Фото
Все фото
12
4
5
8
3
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Молодежь перекрыла центральную дорогу в Полтаве
Молодежь перекрыла центральную дорогу в Полтаве
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
На лестнице возле квартиры убили 27-летнюю женщину
На лестнице возле квартиры убили 27-летнюю женщину
Видео
Все видео
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Под Киевом избили и выбросили на обочине мужчину
Под Киевом избили и выбросили на обочине мужчину
В Киеве столкнулись сразу 5 автомобилей: показали видео
В Киеве столкнулись сразу 5 автомобилей: показали видео
16-летний парень устроил смертельную аварию
16-летний парень устроил смертельную аварию
Улицы Киева заливает кипятком
Улицы Киева заливает кипятком
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5715
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1017
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 945
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 747
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 октября 2019
Просмотров: 234
І воздасться – й авторам, і статистам
Має бути той, хто все ретельно записує. І щоб люди знали – зверху донизу: все записується й буде пред'явлено. Детальна фіксація – чи не ...
суббота, 05 октября 2019 13:34

Руководитель конвертационного центра платил взятки сотруднику СБУ

  Комментировать
Руководитель конвертационного центра платил взятки сотруднику СБУ
Во Львове задержали взяточника. Фото: ГБВ

Организатор конвертационного центра из Львова передал $ 10 тыс. чиновнику Управления СБУ во Львовской обл.

Мужчина обещал ежемесячно платить по $ 10 тыс., чтобы правоохранители не прекращали работу центра, передает ГБР.

Досудебное расследование продолжается. Планируется избрание задержанному меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские организовали масштабный наркобизнес

Против задержанного открыто уголовное производство. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

При получении взятки правоохранители задержали прокурора Смилянской местной прокуратуры Черкасской области. Взятку ему передавал чиновник одной из местных районных государственных администраций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Руководитель конвертационного центра платил взятки сотруднику СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

Родители отказывались умерщвлять маленьких детей

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 51374
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 44775
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 1 Просмотров: 29197
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 24679
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
 Просмотров: 14319
Происшествия
В столице произошла массовая драка со стрельбой
В столице произошла массовая драка со стрельбой Просмотров: 3672
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
12
 Просмотров: 3033
Ровенский суд избрал меру пресечения насильнику, который напал на 24-летнюю девушку
Ровенский суд избрал меру пресечения насильнику, который напал на 24-летнюю девушку Просмотров: 531
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами 3 Просмотров: 2295
На трассе столкнулись грузовик и автобус, много пострадавших
На трассе столкнулись грузовик и автобус, много пострадавших 1 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
3
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
2
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Голосов: 1211
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua