Руководитель конвертационного центра платил взятки сотруднику СБУ

Во Львове задержали взяточника. Фото: ГБВ

Организатор конвертационного центра из Львова передал $ 10 тыс. чиновнику Управления СБУ во Львовской обл.

Мужчина обещал ежемесячно платить по $ 10 тыс., чтобы правоохранители не прекращали работу центра, передает ГБР.

Досудебное расследование продолжается. Планируется избрание задержанному меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

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Против задержанного открыто уголовное производство. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

При получении взятки правоохранители задержали прокурора Смилянской местной прокуратуры Черкасской области. Взятку ему передавал чиновник одной из местных районных государственных администраций.