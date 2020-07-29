Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию

Полицейские продолжают поиски полтавчанина Романа Скрыпника, который захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Фото: pl.npu.gov.ua

Роман Скрипник, который в Полтаве захватил в заложники полицейского, мог покончить с собой.

Такое предположение высказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

"Одна из версий - что этот мужчина, возможно, уже и неживой. Потому что, по данным полиции и по показаниям полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как оказалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним тесно общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сказал Геращенко.

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Он добавил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, жив ли этот мужчина или мертв. И сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", - добавил Геращенко.

Утром 23 июля правоохранители в Полтаве проводили операцию по задержанию автоугонщика. Подозреваемый выхватил гранату РГД-5 и взял в заложники оперативника. Через 3 часа злоумышленник обменял удерживаемого сотрудника уголовного розыска на полковника полиции. Они выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115. В Решетиловском районе Полтавской области мужчина сбежал в лес. Его поиском занимаются около 500 правоохранителей. Говорят, он имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.