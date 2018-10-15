Роженица зарезала собственного ребенка

Мать зарезала новорожденного ребенка Фото: Версия.Инфо

Полиция задержала мать, которая убила своего новорожденного ребенка. Инцидент произошел на Ивано-Франковщине.

О преступлении сообщила сама женщина, позвонив в Богородчанское отделения полиции, заявили в пресс-центре.

Женщина родила мальчика в своем доме. Ножом она нанесла младенцу несколько ударов в область шеи, от чего ребенок умер. Правоохранители задержали женщину и решают вопрос об объявлении подозрения и задержания под стражей.

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Полицией начато уголовное производство в соответствии со ст. 117 Уголовного кодекса - "умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

Харьковская городская прокуратура №2 доказала в суде вину родителей, которые до смерти замучили 3-летнего сына. Мальчик умер в результате голода и постоянного физического и психологического насилия прошлого года. По приговору Октябрьского райсуда Харькова 9 октября родителям назначено наказание.