Роженица с младенцем умерли после кесарева сечения. Тело ребенка исчезло

В Энергодаре Запорожской области после кесарева сечения умерли младенец и мать. Фото: Рудана

В Энергодаре Запорожской области после кесарева сечения умер младенец. За жизнь матери врачи боролись 40 суток.

Глава семьи Святослав Наумичев обвиняет врачей. И говорит об исчезновении тела ребенка. Об этом написал в Facebook.

По словам мужчины у его 34-летней жены, здоровой женщины, на восьмом месяце беременности отошли воды, она попала в родильное отделение города Энергодар. Женщине сделали кесарево сечение - ребенок появился на свет мертвым, у роженицы отказали почки. Женщину в тяжелом состоянии перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Наумичев считает, что врачи допустили ошибки при выполнении кесарева сечения, и в реанимации.

С Енергодора роженицу доставили в Запорожье, женщину пытались спасти в течение более 40 дней, но она умерла. Наумичев хотел похоронить жену вместе с ребенком, но оказалось, что тело младенца загадочным образом исчезло.

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"По факту смерти жены и исчезновения тела ребенка открыты уголовные производства. Виновники, которые загубили две жизни (ребенка и здоровой молодой женщины), должны понести наказание", - отметил мужчина.

Оценить действия врачей должна специальная комиссия независимых экспертов, созданная Департаментом здравоохранения Запорожской областной государственной администрации. Однако она начнет работу только после карантина. Об этом заявил главврач заведения Андрей Бредихин и призвал прекратить травлю больницы.

Исчезновение тела ребенка в медучреждении не комментируют.

В Запорожье 33-летняя женщина умерла через несколько дней после родов. Она родила дочь, через несколько дней впала в кому. Умерла от отека мозга, не приходя в сознание. Кроме новорожденной дочери, у ее мужа остался сын, 3,5 года.