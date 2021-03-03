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среда, 03 марта 2021 13:46

Роженица с Covid-19 не очнулась после наркоза

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Роженица с Covid-19 не очнулась после наркоза
На Закарпатье после кесарева сечения умерла роженица 29-летняя Инга Щербатых. Фото: zakdialoh.com

В Ужгороде на Закарпатье после кесарева сечения умерла 29-летняя Инга Щербатых из села Долгое. Имела коронавирус.

Роженица не очнулась после наркоза. Ее ребенок жив, пишет "Закарпатский Диалог".

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Отмечается, что это были 2-е роды у женщины. 16 февраля его госпитализировали в Иршавскую районную больницу. А оттуда направили в область, по словам мужа, Сергея Щербатых. Там после ПЦР-тестирование у женщины подтвердился Covid-19. Поэтому 2 недели до родов она находилась в больнице.

Новорожденного ребенка Инга так и не увидела.

В поселке Нижние Серогозы на Херсонщине во время родов умерла 36-летняя роженица, ее новорожденная дочь - на следующий день. Родственники уверяют, что женщина не имела никаких патологий, а рожала уже в третий раз. Они считают, что медики проявили служебную халатность.

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Дата
03
марта

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