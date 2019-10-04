Ровенский суд избрал меру пресечения насильнику, который напал на 24-летнюю девушку

Мужчину взяли под стражу на 2 месяца. Фото: NewsDay

Ровенский суд избрал меру пресечения Роману Миклашевскому, который хотел убить и изнасиловать 24-летнюю девушку.

Злоумышленник взят под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, 26-летний подозреваемый в суде почти не говорил, но заявил о своей невиновности. В то же время прокурор отмечает, что доказательств и показания самой потерпевшей относительно нападавшего достаточно. Он хлопотал со следователем, о содержании под стражей подозреваемого, чтобы он снова не совершил на кого-то нападения. Подсудимый с адвокатом не возражали.

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Роман Миклашевский напал на свою жертву 2 октября около 23:30 на улице Соборной в Ровно. Девушка разговаривала по телефону, когда злоумышленник схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшей удалось отбиться от нападавшего. В 2009 году Роман изнасиловал и убил 12-летнюю девушку в микрорайоне Юбилейный, нападение было совершено также 2 октября. За это его усудили на 13 лет. Освободилася из-под стражи на 3 года раньше по так называемому "закону Савченко".