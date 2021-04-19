Россиянин за 75 тыс. руб. хотел попасть в Украину

В Украину не пустили россиянина. Фото: Госпродпотребслужба

В международном аэропорту "Борисполь" 34-летний россиянин за возможность попасть в Украину решил дать взятку пограничнику.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Мужчина прибыл в Киев рейсом из Минска. Запланированную цель пребывания в Украине он подтвердить не смог.

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"Во время доведения решения об отказе в пересечении границы, россиянин предложил пограничнику за 75 тысяч рублей просмотреть его и содействовать беспрепятственному пересечению границы. Пограничник от неправомерной выгоды отказался", - говорится в сообщении.

Соответствующие сообщение направили в Нацполиции. Продолжаются следственные действия.

В феврале 2021-го российскую актрису Глафиру Тарханову также не пустили в Украину, запретив въезд на три года. В прошлом году она незаконно находилась в оккупированном Россией Крыму.