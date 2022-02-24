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Спецтема: Напад Росії на Україну

Россияне захватили часть Херсонской области

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Россияне захватили часть Херсонской области
Херсонские медики сообщили о 13 погибших. Фото: ГСЧС

Российские войска взяли под контроль часть Херсонской области. Полностью контролируют Геническ.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

"Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В городе Скадовск войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует.

Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

Херсонский район: информация частичная. Алешки под контролем российских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков", - проинформировали в ОГА.

Херсонские медики сообщили о 13 погибших. Из них двое – дети, девять – военнослужащие.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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