Россияне сожгли самый большой в мире самолет "Мрія"

В результате воздушной атаки российских оккупантов на аэропорт в Гостомеле под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія".

Об этом сообщили "Радіо Свобода" со ссылкой на два информированных источника на предприятии "Антонов".

Также информацию подтвердил голова города Буча Андрей Федорук.

Данные с сайта мониторинга воздушных судов Flight Radar подтверждают, что после 5 февраля "Мрія" находились в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала.

В то же время пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее.

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Самолет "Мрія" находился на территории аэропорта на стоянке.

"После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день (24 февраля). Обстреливали с вертолетов", - сказал Федорук.

27 февраля в твиттере ГП "Антонов" появилась фотография с сообщением, адресованным российской армии – от экипажа самолета "Руслан", находящегося в одном из аэропортов Европы.

Восстановление самолета обойдется в $3 млрд и займет много времени. Об этом сказали в "Укроборонпроме". Обещают приложить все усилия, чтобы Россия все возместила.

АН-225 "Мрія" – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом. "Мрія" также принимала участие в параде ко Дню независимости Украины.