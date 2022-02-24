Россияне продвинулись вглубь Украины на трех направлениях - ОП

Российские войска в трех направлениях продвинулись от государственной границы на территорию Украины. Ни на одном - не более чем на 5 км вглубь нашего государства.
Об этом сообщил Алексей Арестович на брифинге в Офисе президента.
"Что касается наземного продвижения. По предварительным данным, есть незначительное вклинение противника на расстоянии до пяти километров в Харьковской области, Черниговской - ближе к Сумам. Возможно, на волынском направлении - там отразили это продвижение", - сказал Арестович.
"Первый удар (в 5:00 утра. - Gazeta.ua) провалился. Потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность ВСУ и других силовых структур. Что касается географии: Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск и по линии зоны ООС (били атаки. - Gazeta.ua)", - добавил Арестович.
Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.
По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.
Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
Комментарии