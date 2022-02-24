Россияне продвинулись вглубь Украины на трех направлениях - ОП

Российские войска в трех направлениях продвинулись от государственной границы на территорию Украины. Ни на одном - не более чем на 5 км вглубь нашего государства.

Об этом сообщил Алексей Арестович на брифинге в Офисе президента.

"Что касается наземного продвижения. По предварительным данным, есть незначительное вклинение противника на расстоянии до пяти километров в Харьковской области, Черниговской - ближе к Сумам. Возможно, на волынском направлении - там отразили это продвижение", - сказал Арестович.

"Первый удар (в 5:00 утра. - Gazeta.ua) провалился. Потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность ВСУ и других силовых структур. Что касается географии: Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск и по линии зоны ООС (били атаки. - Gazeta.ua)", - добавил Арестович.

Карта объектов, которые атаковала Россия