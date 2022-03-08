Россияне показали видео, как "за своих дедов" убивают украинских детей и стариков в Харькове

Российские войска показали на видео, как обстреливают мирный Харьков из 120-миллиметровых минометов. Ответный ролик появился во вторник, 8 марта, в соцсетях.

В кадре зафиксировано, как оккупанты развертывают минометные расчеты.

Военный РФ рассказывает, что это подразделение росгвардии из Моздока северной Осетии (расположено более чем за 1000 км от Харькова, - Gazeta.ua) работает якобы по окрестностям города, где засели мифические националисты и фашисты.

"Воюем за наших дедов. За то, чтобы националисты, которые фашисты, не распространялись в нашем государстве больше. За нашу землю, за русских", - сказал оккупант.

В то же время, в комментариях пользователи соцсетей пишут, что снаряды из этих минометов прилетают в жилмассив Салтовка и прилагают фото доказательства.

Фото: Соцмережі

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