Россияне отказались предоставлять информацию о задержании украинских рыбаков

Россияне отказались сообщать о задержании украинских рыбаков в Азовском море. Фото - Военная панорама

Российские пограничники отказались предоставлять информацию о возможном задержании пропавших накануне в Азовском море рыбаков.

Об этом сообщил официальный представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в коментарии Укринформу.

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"Пограничная служба города Ейск отказалась предоставлять информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины", - сказал Кирилич.

Также добавил, что консул уже выехал на место "с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их".

11 мая в 18:26 в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков, которые 10 мая вышли в на катере и не вернулись. Женщина сообщила полиции, что получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища. Ей якобы сообщили, что сейчас они находятся в м. Ейськ Краснодарского края. Розыск пропавших прекратили.