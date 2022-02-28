Россияне обстреляли Харьков "градами" - погибли гражданские

Российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" город Харьков.
Об этом сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Харьков только что подвергся массированному удару Градами. Десятки погибших и наверное сотни раненых.
Скорые едут на место трагедии!
Смерть оккупантам!", - написал.
"Удар Градов по Харькову был на несен в районе улицы Деревянко.
Пару километров от моего родного дома.
Горите в Аду твари!", - заявил советник министра.
От обстрелов женщине оторвало ноги.
Также сообщается о погибших харьковчанах на улице.
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