Россияне обстреляли Харьков "градами" - погибли гражданские

Фото: Telegram-канал Антона Геращенко

Российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" город Харьков.

Об этом сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Харьков только что подвергся массированному удару Градами. Десятки погибших и наверное сотни раненых.

Скорые едут на место трагедии!

Смерть оккупантам!", - написал.

"Удар Градов по Харькову был на несен в районе улицы Деревянко.

Пару километров от моего родного дома.

Горите в Аду твари!", - заявил советник министра.

От обстрелов женщине оторвало ноги.

Также сообщается о погибших харьковчанах на улице.