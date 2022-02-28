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понедельник, 28 февраля 2022 12:43

Российский враг идет на Ахтырку и взорвал там нефтебазу

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В город Ахтырка, что в Сумской области, со всех сторон следует российская техника. Враг взорвал нефтебазу в городе.

"Со всех сторон в город следует вражеская техника.

Есть угроза уличных боев!

Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!", - пишет "Суспільне".

Также видео пожара опубликовал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

  Ахтырка после обстрелов российскими "ураганами".
Ахтырка после обстрелов российскими "ураганами".

"Сегодня до конца дня все жители Сумщины получат подробные инструкции с тем, что делать когда:

- видишь технику врага,

- что делать, когда россияне сдаются в плен,

- что делать когда видите чрезвычайные ситуации,

- как себя вести во время уличных боев,

- как себя вести, когда звучит сирена.

Пожалуйста, дождитесь и сохраняйте спокойствие!", - сообщил председатель Сумской ОГА.

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Перед чупаховкой враг на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Граждан оккупанты выбросили из автомобиля, пересели туда и поехали в сторону поселка.

25 февраля войска РФ обстреляли Ахтырку реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. В результате атаки 18 человек получили ранения. Пять человек умерли.

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