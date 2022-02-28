Российский враг идет на Ахтырку и взорвал там нефтебазу

В город Ахтырка, что в Сумской области, со всех сторон следует российская техника. Враг взорвал нефтебазу в городе.
"Со всех сторон в город следует вражеская техника.
Есть угроза уличных боев!
Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!", - пишет "Суспільне".
Также видео пожара опубликовал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня до конца дня все жители Сумщины получат подробные инструкции с тем, что делать когда:
- видишь технику врага,
- что делать, когда россияне сдаются в плен,
- что делать когда видите чрезвычайные ситуации,
- как себя вести во время уличных боев,
- как себя вести, когда звучит сирена.
Пожалуйста, дождитесь и сохраняйте спокойствие!", - сообщил председатель Сумской ОГА.
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Перед чупаховкой враг на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Граждан оккупанты выбросили из автомобиля, пересели туда и поехали в сторону поселка.
25 февраля войска РФ обстреляли Ахтырку реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. В результате атаки 18 человек получили ранения. Пять человек умерли.
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