Враг беспощадно обстреливает Чернигов - пылает "Эпицентр"

28 февраля в 12.20 оккупационные войска России начали интенсивно обстреливать Чернигов. Враг мощно стреляет уже 20 мин. на ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Фото: ГСЧС Украины

"Враг нещадно обстреливает Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра", - говорится в сообщении.

В результате атаки врага пожары охватили также близлежащие гражданские дома.

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"Настойчиво просим местных жителей Чернигова и окрестных сел не выходить на улицу, не передвигаться по лесополосам и посадкам, грунтовым дорогам, город вокруг заминирован и готов к обороне от оккупантов. Держитесь ближе к укрытиям.

Противник не оставляет попыток атаковать наш город, и все силовики в состоянии готовности к обороне", - подчеркнуло Оперативное командование "Север"

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.