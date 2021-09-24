Россия устроила провокацию во время украинских военных учений

 
Ексклюзивы
1/5
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 180
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 450
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 639
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3258
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 450
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 414
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 8325
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 576
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 594
Фото
Все фото
6
9
3
6
3
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Изменил внешность и искал работу за рубежом: в лесу схватили убийцу матери
Изменил внешность и искал работу за рубежом: в лесу схватили убийцу матери
Протаранил шесть авто: подросток без прав создал массовое ДТП
Протаранил шесть авто: подросток без прав создал массовое ДТП
Врезался в колонну на светофоре: подробности смертельной аварии с четырьмя авто
Врезался в колонну на светофоре: подробности смертельной аварии с четырьмя авто
Внезапно ткнули в лицо пистолет: 20-летняя на ходу выпрыгнула из машины
Внезапно ткнули в лицо пистолет: 20-летняя на ходу выпрыгнула из машины
Видео
Все видео
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
В Киеве имениннику устроили вечеринку с портретом Путина и флагом РФ
В Киеве имениннику устроили вечеринку с портретом Путина и флагом РФ
Убийство бизнесмена в кафе: киллер "засветился" на видео
Убийство бизнесмена в кафе: киллер "засветился" на видео
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
3 Просмотров: 2034
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 729
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2637
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1287
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 99
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
пятница, 24 сентября 2021 22:40

Россия устроила провокацию во время украинских военных учений

  Комментировать
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Российские самолеты нарушили запретную зону учений. Фото: ВСУ

Россия устроила провокацию во время украинских военных учений в Черном море.

Самолеты РФ залетали в запретную зону, сообщает в Facebook Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", - говорится в сообщении.

Самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс. По ним применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартуют украинско-американские учения Rapid Trident - фото

"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - отметили в ВСУ.

В среду, 22 сентября, в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021".

Их основная цель - повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия устроила провокацию во время украинских военных учений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Четыре года назад задушили руководителя Киевоблэнерго

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 9621
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 7596
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 6246
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 5562
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 5436
Происшествия
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
6
 Просмотров: 549
Изменил внешность и искал работу за рубежом: в лесу схватили убийцу матери
Изменил внешность и искал работу за рубежом: в лесу схватили убийцу матери
9
 Просмотров: 711
Арестовали советника экс-министра энергетики Украины - СМИ
Арестовали советника экс-министра энергетики Украины - СМИ Просмотров: 549
В лесу, где стреляли в Шефира, нашли труп
В лесу, где стреляли в Шефира, нашли труп Просмотров: 1278
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
3
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
Макрон вернет посла в Вашингтон. Что пообещал Байден
1
Суд объявил приговор палачу активистов Майдана Крысину
Голосов: 428
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть