Российские самолеты нарушили запретную зону учений. Фото: ВСУ

Россия устроила провокацию во время украинских военных учений в Черном море.

Самолеты РФ залетали в запретную зону, сообщает в Facebook Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", - говорится в сообщении.

Самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс. По ним применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

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"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - отметили в ВСУ.

В среду, 22 сентября, в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". Их основная цель - повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО.