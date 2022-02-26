Российский оккупант продолжает наступление на Украину и терпит потери

Наступление России на Украину продолжается. Фото: Минобороны Украины

Сейчас оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины по состоянию на 6 утра.

Сейчас враг наносит авиационные удары на Востоке и севере Киевщины.

"Враг начал передислокацию резервных подразделений в пограничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Совершены единичные авиационные удары в районах Сум, Полтавы, Мариуполя", - говорится в заявлении министерства.

С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Украины.

"Управление действиями тактической авиации РФ происходит с территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ПО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины", - заявляют в Минобороны.

В настоящее время установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщины.

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"Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южного и Одессы, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области", - отмечают в сообщении.

Сейчас еще ведутся бои на Харьковщине и Ахтырке Сумской области.

"На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке", - говорится в заявлении министерства.

На приморском направлении в районе Коблево механизированные подразделения28 омбр уничтожили катер и до 20 человек личного состава ВРГ противника.

Группа инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины выполнила минирование десантно-доступных участков.

Кроме того, был уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск.

"Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. Группировка объединенных сил ведет оборонную операцию и удерживает всей линии разграничения, - сообщило Минобороны

Ориентировочные потери противника составили 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 единиц ББМ, 15 орудий, один ЗРК БУК.

Российский оккупант понес очень большие потери на Харьковщине. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.