Российский оккупант продолжает наступление на Украину и терпит потери

Сейчас оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины по состоянию на 6 утра.
Сейчас враг наносит авиационные удары на Востоке и севере Киевщины.
"Враг начал передислокацию резервных подразделений в пограничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Совершены единичные авиационные удары в районах Сум, Полтавы, Мариуполя", - говорится в заявлении министерства.
С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Украины.
"Управление действиями тактической авиации РФ происходит с территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ПО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины", - заявляют в Минобороны.
В настоящее время установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские воины отстояли аэродром в Василькове. Российские оккупанты попали в плен - СМИ
"Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южного и Одессы, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области", - отмечают в сообщении.
Сейчас еще ведутся бои на Харьковщине и Ахтырке Сумской области.
"На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке", - говорится в заявлении министерства.
На приморском направлении в районе Коблево механизированные подразделения28 омбр уничтожили катер и до 20 человек личного состава ВРГ противника.
Группа инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины выполнила минирование десантно-доступных участков.
Кроме того, был уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск.
"Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. Группировка объединенных сил ведет оборонную операцию и удерживает всей линии разграничения, - сообщило Минобороны
Ориентировочные потери противника составили 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 единиц ББМ, 15 орудий, один ЗРК БУК.
Российский оккупант понес очень большие потери на Харьковщине. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.
Комментарии