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суббота, 04 сентября 2021 19:36

Российских бизнесменов подозревают в подкупе президента

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Российских бизнесменов подозревают в подкупе президента
Россияне давали взятку ради выгодных условий ведения бизнеса в Гватемале. Фото: Reuters

В Гватемале бизнесменов из России подозревают в подкупе президента страны Алехандро Джамматтеи.

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование. Об этом сообщает Главком.

По данным правоохранителей, россияне оказали взятку президенту, чтобы получить швартоваться в одном из главных портов страны.

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"Сейчас презедент не является подозреваемым, поскольку к нему не начали процедуру импичмента", - заявил представитель Генпрокуратуры Гватемалы.

Офис президента Джамматтеи не дает никаких комментариев по этому поводу.

"Взятки президенту в апреле дали четыре российских бизнесменов, заинтересованные в разработке шахт в Гватемале. Они хотели решить вопрос о предоставлении им места для установки своего дока в карибском порту Санто-Томас-де-Кастилья", - говорится в сообщении.

Граждане РФ, которые представляли интересы одной добывающей компании, якобы привезли в резиденцию главы государства ковер, прошитый деньгами.

20 августа детективы НАБУ разоблачили члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на получении $90 тыс. взятки за предоставление разрешений и лицензий на право заниматься игровым бизнесом. За два дня ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,6 млн грн залога.

По информации СМИ, на взятке погорел член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгений Гетьман.

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