"Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности" - оккупанты срывают "зеленый коридор"

Оккупанты срывают "зеленые коридоры" в Луганской области. Фото: t.me/rf200_now

Эвакуационные автобусы не могут выехать из Луганской области из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности. Массовые обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка, громко в Попасной и Горном. Находитесь в укрытии. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.