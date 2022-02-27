"Российские войска деморализованы. Прикрываются женщинами и детьми" - Генштаб ВСУ

Морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Фото: facebook.com/irina.venediktova.31

Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. Войска противника имеют низкое морально-психологическое состояние. Россия в наступлении прикрывается женщинами и детьми. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении в Украину по состоянию на 18:00 27 февраля.

На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

"Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи, террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках. В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке. В направлении Макаров - Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин", - говорится в строительстве.

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Морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожены и повреждены самолеты – 27 ед. (уточняется), вертолетов – 26 ед., танков – около 150, ББМ – свыше 700 ед., орудий – около 50, один ЗРК БУК, Четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня катера – 2 ед.

Украинские военные сбили вражеский самолет. Это произошло 27 февраля примерно в 150 км от Николаева.