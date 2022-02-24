Российская техника пошла на прорыв под Киевом - задействовали "Грады"

Пограничники приняли бой. Фото: dpsu.gov.ua

Российские войска с техникой и "Градами" атаковали украинских пограничников в Киевской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда совершили обстрелы из "Градов", - говорится в сообщении.

Пограничники передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с ВСУ и Нацгвардией.

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