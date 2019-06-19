"Родных и близких ждет настоящий ад на земле" - рассказали об убитой Дарьи Лукьяненко

Дарью Лукьяненко с Ивановки Одесской нашли мертвой вечером 19 июня на территории частного дома. Исчезла неделю назад по дороге в школу. Фото - obozrevatel.com

Тело ребенка, которое нашли в выгребной яме в частном дворе поселка Ивановка Одесской области, принадлежит Дарье Лукьяненко. Эту информацию также подтвердил сотрудник отдела ювенальной превенции ГУНП Дмитрий Ревун.

"Дарья Лукьяненко. Это очередное детское имя, которое я запомню навсегда. Я ни разу ее не видел. Но за 6 дней работы в Ивановке, проведя десятки мероприятий и поговорив с сотней людей, я и мои коллеги узнали насколько это был жизнерадостный ребенок, творческая личность, лидер танцевальной команды, приветливый, хороший и отзывчивый друг, улыбающаяся ребенок, всегда с хорошим настроением. И ее очевидно не стало. Не стало из-за действий мерзкого, поганого и обиженного существа, которое не достойно называться человеком. В выгребной яме нашли тело и сейчас родных и близких ждет настоящий ад на земле - опознание тела и последующие экспертизы", - написал Ревун.

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И поблагодарил всех, кто все это время помогал в поисках девочки.

Дарью Лукьяненко нашли вечером 19 июня на территории частного дома. Именно у этого двора у нее выключился телефон, в этом же районе теряли следу собаки. Девочку искали неделю. Она исчезла по дороге в школу, где должна была с коллективом репетировать танцевальный номер. Была ли девочка изнасилована и от чего умерла - установит экспертиза.