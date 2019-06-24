Родители потеряли на пляже 3-летнего сына

В пгт Кирилловка на Запорожье родители потеряли 3-летнего сына на пляже. Фото - zp.npu.gov.ua

В пгт Кирилловка в Запорожской области 45-летняя женщина нашла 3-летнего мальчика.

Гулял один, без родителей возле базы отдыха на ул. Федотова Коса, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские за полчаса разыскали родителей, которым передали ребенка. Установили, что мальчик вместе с родителями приехал на отдых из города Мелитополь и на пляже потерялся", - сказано в сообщении.

С родителями провели профилактическую беседу. Преступлений в отношении мальчика, пока он ходил сам, совершено не было.

В Одесской области разыскали мать 5-летнего мальчика, который ночью бродил по улицам села Ясенево-2 Любашевского района. Выяснилось, 26-летняя женщина закрыла сына дома, а сама уехала за 15 км в соседнее село к подруге. Малыш через окно вылез на улицу и пошел гулять по селу.