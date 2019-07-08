Родители подбросили свою дочь пьяному посетителю кафе

В Ровно в кафе на ул. Карнаухова родители подбросили своего несколькомесячного ребенка пьяному посетителю.
Об этом сообщил владелец заведения, рассказали в патрульной полиции.
"Мужчина сообщил, что в его заведении в состоянии сильного алкогольного опьянения находятся родители с маленьким ребенком. Как выяснилось, горе-мать оставила ребенка на вероятного отца и покинула заведение. Впоследствии мужчина повторил действия спутницы. Поэтому ребенок остался в компании неизвестного мужчины, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул во дворе заведения", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохожие нашли маленького мальчика: фото
Младенец госпитализирован в городскую детскую больницу. Полицейские установили место проживания родителей мужчины, на которого бросили ребенка. По их словам, ребенок - не их внук. Утверждают, что мать девочки только подруга их сына.
Об этом случае патрульные сообщили соответствующие службы.
В селе Новая Мерефа Нововодолажского района Харьковской прохожие нашли на улице 2-месячную девочку. Ребенка там покинула 30-летняя мать. Объяснила потом, что устала.
Комментарии