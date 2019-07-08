Родители подбросили свою дочь пьяному посетителю кафе

В Ровно родители подбросили своего маленького ребенка пьяному посетителю кафе. Фото - facebook.com/rivnepolice

В Ровно в кафе на ул. Карнаухова родители подбросили своего несколькомесячного ребенка пьяному посетителю.

Об этом сообщил владелец заведения, рассказали в патрульной полиции.

"Мужчина сообщил, что в его заведении в состоянии сильного алкогольного опьянения находятся родители с маленьким ребенком. Как выяснилось, горе-мать оставила ребенка на вероятного отца и покинула заведение. Впоследствии мужчина повторил действия спутницы. Поэтому ребенок остался в компании неизвестного мужчины, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул во дворе заведения", - сказано в сообщении.

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Младенец госпитализирован в городскую детскую больницу. Полицейские установили место проживания родителей мужчины, на которого бросили ребенка. По их словам, ребенок - не их внук. Утверждают, что мать девочки только подруга их сына.

Об этом случае патрульные сообщили соответствующие службы.

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