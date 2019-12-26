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четверг, 26 декабря 2019 20:08

Родители отказались от прививки - младенец умер от коклюша

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Родители отказались от прививки - младенец умер от коклюша
Ребенка лечили 2 недели. Фото: УНН

Одномесячный ребенок умер от коклюша.

Событие произошло в Ровенской обл, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден", - сообщили в Минздраве.

Коклюш был затруднен двусторонней негоспитальной пневмонией.

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"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако, ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - добавили в министерстве.

В Киеве подсчитали количество невакцинированных детей в школах и садах. Анализ наличия прививок был осуществлен на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей.

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