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четверг, 03 октября 2019 15:22

Родители больше месяца ищут сына

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Родители больше месяца ищут сына
В Запорожской области более месяца разыскивают 34-летнего Сергея Полищука. Фото - ipne.ws

В Запорожской области более месяца разыскивают 34-летнего Сергея Полищука.

Родом из Симферополя. Однако 5 лет назад переехал жить в Мелитополь. Тогда его последний раз видели родители, сообщает IPNews +.

По словам отца, который приехал на поиски сына, летом он сообщил по телефону, что едет работать в курортную в Кирилловку.

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"Сергей в Мелитополе снимал жилье. Работал на разных работах, очень ответственный. Но еще и очень доверчивый. Волнуюсь, что его кто-то мог обмануть", - говорит бывшая работодатель мужчины.

На связь человек не получается, телефон не отвечает, по месту жительства не является.

На Тернопольщине разыскивают 28-летнюю Марию Кравчук из села Малашевцы Зборовского района. В телефонном разговоре с матерью женщина сообщила, что находится в областном центре. После чего на связь не выходила.

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