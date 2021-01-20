Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко и неожиданный приговор: все подробности громкого дела

 
Ексклюзивы
1/5
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 279
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
2 Просмотров: 468
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 252
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 909
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 522
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1818
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 630
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 477
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
4
3
6
5
Киевлянин штамповал липовые Covid-справки для выезда за границу
Киевлянин штамповал липовые Covid-справки для выезда за границу
Директор предприятия поставлял оружие криминальным авторитетам
Директор предприятия поставлял оружие криминальным авторитетам
Мужчина гулял по улице с человеческой головой и внутренностями: показали видео с места преступления
Мужчина гулял по улице с человеческой головой и внутренностями: показали видео с места преступления
&quot;Наварили&quot; на 10 млн грн: разоблачили мощную нарколабораторию
"Наварили" на 10 млн грн: разоблачили мощную нарколабораторию
Следователь получил взятку за &quot;отмазку&quot; от смертельного ДТП, теперь &quot;сядет&quot; сам
Следователь получил взятку за "отмазку" от смертельного ДТП, теперь "сядет" сам
Видео
Все видео
Обстреляли детский сад: что известно
Обстреляли детский сад: что известно
"Чтобы он не плакал и успокоился" - мать задушила младенца
"Чтобы он не плакал и успокоился" - мать задушила младенца
Фура пробила ограждение дамбы и провалилась под лед
Фура пробила ограждение дамбы и провалилась под лед
Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+
Мужчина схватил нож с прилавка и зарезал себя: видео самоубийства - 18+
В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП
В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП
Интервью
1/5
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 108
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
2 Просмотров: 468
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1818
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3834
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 90
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 19:59

Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко и неожиданный приговор: все подробности громкого дела

1 Комментировать
Автор: pushkinska.net
  Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко
Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко

24-летнего Николая Тарасова из Ивановки Одесской области признали виновным в похищении, покушении на изнасиловании и умышленном убийстве с целью сокрытия преступления 11-летней Дарьи Лукьяненко. А по статье "надругательство над телом" - оправдали. И приговорили к 15 годам за решеткой. Такое решение вынесла коллегия судей Раздельнянского районного суда сегодня, 21 января.

Прокуратура и адвокат Лукьяненко настаивали на пожизненном сроке для Тарасова. Однако суд пояснил: преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах. А пожизненное заключение лишит злоумышленника возможности исправиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ребенка бросили в дерьмо и это - не надругательство" - адвокат отреагировал на приговор убийце Дарьи Лукьяненко

Gazeta.ua вспоминает все подробности резонансного преступления.

Исчезновение и поиски Дарьи

Дарья была младшей дочерью в семье Натальи и Сергея Лукьяненко. Окончила пятый класс, была отличницей, старостой класса. Занималась в танцевальном кружке в школе. Именно туда и спешила в день исчезновения, 13 июня 2019-о. Около 14:00 девочка вышла из местного рынка Привоз, где работает ее мать, и больше ее никто не видел.Телефон не отвечал.

Дарью круглосуточно искали полутысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски велись и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, проверяли каждое авто.

Автор: od.npu.gov.ua
  11-летнюю Дарью Лукьяненко в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов. Он принимал активное участие в поисках пропавшей
11-летнюю Дарью Лукьяненко в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов. Он принимал активное участие в поисках пропавшей

Местные говорили, видели, как Дарья шла по улице и снимала на телефон видео. Тогда услышали жуткий протяжный крик. Поисковый собака брал след девочки. Но он терялся среди улицы, недалеко от дома предпринимателей Тарасовых. Их дом и двор проверяли несколько раз полицейские. Но зацепок не находили. Вместе мать, Мария Тарасова, с младшим сыном, тогда 22-летним Николаем, принимали активное участие в поисках девочки и всячески способствовали следствию.

Автор: Obozrevatel
  Мать подозреваемого Мария Тарасова публично отказалась от сына, когда в их дворе нашли тело убитой Даши
Мать подозреваемого Мария Тарасова публично отказалась от сына, когда в их дворе нашли тело убитой Даши

Как нашли тело

Тело Дарьи нашли после третьего визита к Тарасовым, на шестой день поисков - 19 июня. Обыск у них начался около 18.00. Тело обнаружили в выгребной яме уличного туалета. В преступлении сразу заподозрили Николая. Его родителей и старшего брата в день исчезновения девочки не было дома. Он был знаком с Дарьей. Не учился и не работал. Помогал родителям и матери Дарьи на рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Дарьи Лукьяненко: как и где живет семья осужденного

В чем признался Тарасов

Николай Тарасов на первых допросах признался, что преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность". Решил убить девочку. Проткнул ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал к ногам 5 камней и бросил тело в яму. Одежду облил бензином и сжег.

Автор: Крапка
  Отец подозреваемого Геннадий Тарасов в вину сына сначала не верил. Жаловался на полицейских, что наделали убытков во время обысков. В поведении Николая была и его вина, считают местные. Он бил сына жестоко и без причины
Отец подозреваемого Геннадий Тарасов в вину сына сначала не верил. Жаловался на полицейских, что наделали убытков во время обысков. В поведении Николая была и его вина, считают местные. Он бил сына жестоко и без причины

10 декабря 2019-го в Раздельнянском районном суде начали рассмотрение дела. Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве. Эту информацию проверяло Государственное бюро расследований, но она не подтвердилась.

Все это время подозреваемый находился в следственном изоляторе в Одессе. Там его никто не посещал. Родители отказались от сына еще в начале следствия.

Даше Лукьяненко установили памятник

Жестоко убитой 11-летней Дарье Лукьяненко установили памятник в поселке Ивановка. Скульптура белого цвета. Она в виде девочки-ангела, который держит в руках корзину цветов.

А на центральной площади поселка посадили елку в память о девочке. Ее украшают на новогодние праздники.

Перед оглашением приговора Николай Тарасов заявил, что не убивал девочку. И порезал себе горло. Сказал, что умрет и поставит точку он, а не суд. Его успели скрутить полицейские. В заседании был объявлен перерыв. После оказания помощи, заседание продолжили. Приговор судьи зачитывали почти 3 часа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко и неожиданный приговор: все подробности громкого дела». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 16884
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 12762
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 12744
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 10323
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 10008
Происшествия
На Киевщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
На Киевщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа Просмотров: 9
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 117
Киевлянин штамповал липовые Covid-справки для выезда за границу
Киевлянин штамповал липовые Covid-справки для выезда за границу
3
 1 Просмотров: 135
В Карпатах исчез лыжник
В Карпатах исчез лыжник Просмотров: 135
Ходил на морозе и плакал: 8-летний мальчик заблудился в чужом городе
Ходил на морозе и плакал: 8-летний мальчик заблудился в чужом городе
 1 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
10
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
4
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 1023
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть