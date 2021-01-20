Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко и неожиданный приговор: все подробности громкого дела

Автор: pushkinska.net Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко

24-летнего Николая Тарасова из Ивановки Одесской области признали виновным в похищении, покушении на изнасиловании и умышленном убийстве с целью сокрытия преступления 11-летней Дарьи Лукьяненко. А по статье "надругательство над телом" - оправдали. И приговорили к 15 годам за решеткой. Такое решение вынесла коллегия судей Раздельнянского районного суда сегодня, 21 января.

Прокуратура и адвокат Лукьяненко настаивали на пожизненном сроке для Тарасова. Однако суд пояснил: преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах. А пожизненное заключение лишит злоумышленника возможности исправиться.

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Gazeta.ua вспоминает все подробности резонансного преступления.

Исчезновение и поиски Дарьи

Дарья была младшей дочерью в семье Натальи и Сергея Лукьяненко. Окончила пятый класс, была отличницей, старостой класса. Занималась в танцевальном кружке в школе. Именно туда и спешила в день исчезновения, 13 июня 2019-о. Около 14:00 девочка вышла из местного рынка Привоз, где работает ее мать, и больше ее никто не видел.Телефон не отвечал.

Дарью круглосуточно искали полутысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски велись и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, проверяли каждое авто.

Автор: od.npu.gov.ua 11-летнюю Дарью Лукьяненко в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов. Он принимал активное участие в поисках пропавшей

Местные говорили, видели, как Дарья шла по улице и снимала на телефон видео. Тогда услышали жуткий протяжный крик. Поисковый собака брал след девочки. Но он терялся среди улицы, недалеко от дома предпринимателей Тарасовых. Их дом и двор проверяли несколько раз полицейские. Но зацепок не находили. Вместе мать, Мария Тарасова, с младшим сыном, тогда 22-летним Николаем, принимали активное участие в поисках девочки и всячески способствовали следствию.

Автор: Obozrevatel Мать подозреваемого Мария Тарасова публично отказалась от сына, когда в их дворе нашли тело убитой Даши

Как нашли тело

Тело Дарьи нашли после третьего визита к Тарасовым, на шестой день поисков - 19 июня. Обыск у них начался около 18.00. Тело обнаружили в выгребной яме уличного туалета. В преступлении сразу заподозрили Николая. Его родителей и старшего брата в день исчезновения девочки не было дома. Он был знаком с Дарьей. Не учился и не работал. Помогал родителям и матери Дарьи на рынке.

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В чем признался Тарасов

Николай Тарасов на первых допросах признался, что преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность". Решил убить девочку. Проткнул ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал к ногам 5 камней и бросил тело в яму. Одежду облил бензином и сжег.

Автор: Крапка Отец подозреваемого Геннадий Тарасов в вину сына сначала не верил. Жаловался на полицейских, что наделали убытков во время обысков. В поведении Николая была и его вина, считают местные. Он бил сына жестоко и без причины

10 декабря 2019-го в Раздельнянском районном суде начали рассмотрение дела. Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве. Эту информацию проверяло Государственное бюро расследований, но она не подтвердилась.

Все это время подозреваемый находился в следственном изоляторе в Одессе. Там его никто не посещал. Родители отказались от сына еще в начале следствия.

Даше Лукьяненко установили памятник

Жестоко убитой 11-летней Дарье Лукьяненко установили памятник в поселке Ивановка. Скульптура белого цвета. Она в виде девочки-ангела, который держит в руках корзину цветов.

А на центральной площади поселка посадили елку в память о девочке. Ее украшают на новогодние праздники.

Перед оглашением приговора Николай Тарасов заявил, что не убивал девочку. И порезал себе горло. Сказал, что умрет и поставит точку он, а не суд. Его успели скрутить полицейские. В заседании был объявлен перерыв. После оказания помощи, заседание продолжили. Приговор судьи зачитывали почти 3 часа.