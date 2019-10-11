Ревнивец устроил стрельбу в игорном заведении. Силовики развернули спецоперацию

Фото: su.npu.gov.ua

В Середина-Буде Сумской области нетрезвый 43-летний мужчина устроил стрельбу в игорном заведении и сбежал.

Задержали его уже на утро в квартире многоэтажки. В доме спецназовцы нашли карабин, из которого мужчина стрелял и патроны, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По обоим адресам, где мог находиться подозреваемый, дверь никто не открыл. Однако по оперативным данным он находился именно у себя дома. Кроме него, в квартире находились его мать и сестра. Учитывая всю опасность, которую представляет собой нетрезвый мужчина с оружием, было принято решение привлечь к операции по его задержанию сотрудников спецподразделения "КОРД". Кроме того, велись переговоры с жителями этой квартиры о предоставлении правоохранителям беспрепятственного доступа в жилище и добровольную сдачу самого мужчины. В последний момент перед принудительным открытием дверей полицейскими сестра подозреваемого все же открыла дверь в квартиру", - рассказывает Валерий Строкач, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в Сумской области.

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Стрелка доставили в полицию. Там он рассказал, что решил посетить свою знакомую, которая работает в том заведении. Там увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это очень ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, а потом между ними разгорелся конфликт, который перерос в драку. Как шел домой за ружьем и возвращался в клуб - не помнит. Говорит, что виной его "амнезии" стали нанесенные ему побои и старая травма головы.

Ближайшие 7 лет ревнивец может провести в тюрьме. Полиция имеет также вопросы к работе игорного заведения, по факту деятельности которого в рамках ранее открытого уголовного производства продолжается досудебное расследование.

В Голосеевском районе Киева мужчина выстрелил в своего соседа из травматического пистолета.Як отмечается, между мужчинами произошел конфликт из-за того, что один из них оскорбил девушку другое.