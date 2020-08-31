Ревнивец с сообщником похитили и убили любовника жены

На Волыни 31-летний мужчина с сообщником похитил и забил до смерти 37-летнего мужчину, которого подозревал в интимных отношениях со своей женой. Фото: vl.npu.gov.ua

В Любешовском районе Волынской области ревнивец решил проучить мужчину, которого подозревал в интимных отношениях со своей женой.

Расправа завершилась смертью. Об этом сообщает "ВолиньPost" со ссылкой на информацию из собственных источников.

Забитого до смерти 37-летнего мужчину нашли на улице села Любязь. Одного из подозреваемых в убийстве задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Выяснилось, что накануне вечером 2 мужчин бросили потерпевшего в багажник легкового автомобиля и отвезли к пруду недалеко от дамбы между селами Любязь и Подкормилье этого же района. Там один из злоумышленников избил мужчину. После чего его снова поместили в багажник автомобиля и отвезли в село по месту жительства, где оставили возле собственного дома. От полученных травм мужчина вскоре умер", - сказано в сообщении.

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Преступление совершили местные жители. Сделали это из-за выяснения личных отношений. Их авто изъяли.

Следователи сообщили 31-летнему волынянину о подозрении в похищении и умышленном убийстве. Решается вопрос об объявлении подозрения 30-летнему соучастнику преступления. Продолжается следствие.

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