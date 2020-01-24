Ревнивец порезал жену и сам зашил рану

45-летний житель одного из сел Лебединского района Сумской области приревновал 48-летнюю жену и ударил ножом в грудь.
Когда она потеряла сознание - сам зашил ей рану, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Мужчина был недоволен разговором жены со знакомым, схватился за нож и ударил ее в грудь. Женщина потеряла сознание. Мужчина, испугавшись последствий своего поступка, решил ей помочь. Иголкой с ниткой зашил ей рану и привел в чувство. Всю ночь колебался, стоит ли вызывать "скорую". И только утром таки сообщил медикам и в полицию о том, что произошло", - сказано в сообщении.
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Пострадавшую прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Мужчину задержали и, по решению суда, взяли под стражу. Его могут посадить на 8 лет.
В Днепре возле дома мужчина ударил женщину ножом в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
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