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пятница, 24 января 2020 17:28

Ревнивец порезал жену и сам зашил рану

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Ревнивец порезал жену и сам зашил рану
На Сумщине мужчина ударил ножом в грудь жену и сам зашил рану. Фото: Магнолия-ТВ

45-летний житель одного из сел Лебединского района Сумской области приревновал 48-летнюю жену и ударил ножом в грудь.

Когда она потеряла сознание - сам зашил ей рану, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина был недоволен разговором жены со знакомым, схватился за нож и ударил ее в грудь. Женщина потеряла сознание. Мужчина, испугавшись последствий своего поступка, решил ей помочь. Иголкой с ниткой зашил ей рану и привел в чувство. Всю ночь колебался, стоит ли вызывать "скорую". И только утром таки сообщил медикам и в полицию о том, что произошло", - сказано в сообщении.

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Пострадавшую прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Мужчину задержали и, по решению суда, взяли под стражу. Его могут посадить на 8 лет.

В Днепре возле дома мужчина ударил женщину ножом в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

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