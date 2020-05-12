Ревнивец избил 34-летнюю женщину и 2 дня ждал ее смерти

На Днепропетровщине объявили подозрение 46-летнему мужчине, который до смерти избил свою 34-летнюю сожительницу. Фото: REUTERS/ Scanpix/LETA

В Никополе на Днепропетровщине объявили подозрение 46-летнему мужчине, который до смерти избил свою 34-летнюю сожительницу.

Набросился на женщину из-за ревности, а потом 2 дня смотрел, как она умирает, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Из-за ревности между ними возникла ссора и драка, во время которой злоумышленник избил сожительницу кулаками. После полученных телесных повреждений женщина не обратилась за помощью ни в полицию, ни к медикам. Через два дня после избиения она умерла", - сказано в сообщении.

Мужчине грозит до 10 лет за решеткой. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В селе Дмитровка Петропавловского района Днепропетровской области 51-летний мужчина забил 33-летнюю сожительницу. А потом пытался замаскировать ее смерть. Он вызвал "скорую" и рассказал, что женщине стало плохо во время отдыха. И он оказывал ей помощь до приезда медиков.