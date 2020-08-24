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понедельник, 24 августа 2020 11:06

Решил конфликт: мужчина бросил гранату в компанию знакомых

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В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел взрыв гранаты. В результате пострадали 4 человек, их с осколочными ранениями госпитализировали.

Случай произошел 23 августа около 23.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: npu.gov.ua
  В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату у друзей
В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату у друзей

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"Как выяснили правоохранители, во время конфликта на ул. Скляра 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четверо мужчин. Со взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу. По предварительному заключению экспертов, взорвалась граната РГД-5", - сказано в сообщении.

Автор: npu.gov.ua
  В результате взрыва пострадали 4 человека, их с осколочными ранениями госпитализировали
В результате взрыва пострадали 4 человека, их с осколочными ранениями госпитализировали

Следователи открыли уголовное производство по статье покушение на убийство. Подрывника задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей. В результате этого трое жителей Винницкой области, которые приехали к знакомым, пострадали. Их доставили в больницу с осколочными ранениями.

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Дата
24
августа

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