Рэкетиры вымогали у мужчины деньги за его же авто

Фото: ssu.gov.ua/

В Сумской области задержали членов группировки, которые отобрали у местного жителя машину. А потом, угрожая расправой, вымогали у него $1500 за возвращение автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Группа людей, имеющих уголовный опыт, среди которых криминальный авторитет, так называемый "смотрящий" города Ахтырка" Лера Сумской ", завладели автомобилем потерпевшего. В дальнейшем требовали 1500 долларов за его возвращение, угрожая применением физического насилия в случае неполучения этих средств", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы от действий злоумышленников пострадали более десятка жителей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни

Вымогателей задержали, когда потерпевший передавал им деньги. По месту жительства организатора группировки правоохранители изъяли охотничьи ножи, почти 100 тыс. грн, имущественные расписки жителей Сумщины и золотые украшения.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в преступлении по статье "вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой нанесения тяжких телесных повреждений". Подозреваемых могут посадить на 7 лет.

В Одессе разоблачили преступников, которые похитили и пытали мужчину, требуя деньги и квартиру.