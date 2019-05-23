Рэкетиры требовали у фермера $ 240 тыc.

Правоохранители разоблачили банду рэкетиров. Фото: СБУ

В Винницкой области правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой требовали деньги у бизнесменов.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители областного центра, в том числе, с криминальным прошлым. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали у коммерсантов "материальную компенсацию за решение споров ", - об этом сообщает пресс-служба СБУ

Так рэкетиры вымогали у местного предпринимателя 240 тыс. долларов несуществующего долга или передать им правоустанавливающие документы на фермерское хозяйство.

"Чтобы фермер стал более сговорчивым, рэкетиры применяли к нему методы физического воздействия, в том числе, с нанесением тяжких телесных повреждений", - отметили правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иск Приватбанка против Коломойского: появились интересные подробности

Сотрудники СБУ задержали трех активных участников группировки во время получения документов на фермерское хозяйство. Правоохранители открыли уголовное производство. Следствие продолжается..

Доцента юридического факультета одного из вузов Закарпатья сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках. Доцент требовал деньги от студентов за успешную сдачу и пересдачу экзаменов и зачетов.