Рэкетиры требовали деньги с полицейского

Фото: npu.gov.ua

В Волочиске Хмельницкой задержали банду рэкетиров.

Они угрожали и избивали потерпевших. А потом еще и требовали деньги у полицейского, который вмешался в ситуацию, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Между 3 гражданами возник конфликт на почве неприязненных отношений. Поэтому завязалась драка, во время которой в ситуацию вмешался сотрудник полиции. В результате конфликта один из его участников - бывший милиционер, уволенный 2005-го за служебное несоответствие, обратился к представителям преступной группировки. Мужчина хотел, чтобы злоумышленники "разобрались" с его оппонентами: по его просьбе члены преступной группы угрожали и избивали потерпевших. Кроме того, они требовали деньги не только у пострадавших, но и у полицейского, вмешавшегося в ситуацию", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Висела на дереве вниз головой: людей похищали за несуществующие долги

26-летний лидер группы и 2 его сообщников в возрасте 19 и 33 лет выследили 2 жителей Волочиска и старшего лейтенанта полиции, на которых указал "заказчик". Избили их, угрожали убить. Также требовали $800 в качестве "морального ущерба" за прошлый инцидент. Предупредили, что за каждые 2 просроченные дня установленной даты указанная сумма автоматически будет расти на $ 100. Угрозы и запугивания в сторону пострадавших стали поступать систематически.

Рэкетиров задержали и объявили подозрение в вымогательстве. Они свою вину признали. На время следствия будут находиться под домашним арестом. За содеянное могут получить 7 лет тюрьмы.

В Киевской области задержали банду рэкетиров, в которую входили спортсмены и бывшие уголовники. Занимались разбоями, выбиванием несуществующих долгов и шантажом. Действовали под прикрытием председателя одного из поселковых советов области. Задержали 7 участников банды, включая 37-летним лидером.