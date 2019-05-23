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четверг, 23 мая 2019 19:27

Рейсовый автобус перевернулся на повороте, есть жертвы

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Рейсовый автобус перевернулся на повороте, есть жертвы
На Закарпатье произошлa смертельное авария с участием автобуса. Фото: usedauto

В селе Лазещина на Закарпатье перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы.

Авария произошла в четверг, 23 мая, около 14 часов. Автобус выполнял рейс Ивано-Франковск - Мукачево, за его рулем находился 54-летний житель города Надворная. В салоне находилось около 25 пассажиров, детей среди них не было. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза. Водитель пытался удержаться на дороге во время спуска с вершины, однако на крутом повороте автобус на скорости перевернулся.

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В результате ДТП один человек погиб, еще двое пассажиров получили травмы, их госпитализировали. Как отмечается, женщина в возрасте около 25 лет - в реанимации, у мужчины в возрасте около 40 лет поврежденное бедро. Другие пассажиры существенно не пострадали.

На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой грузовой автомобиль сгорел дотла. На видео видно, что от грузовика осталась только кабина и каркас кузова.

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Дата
23
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