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четверг, 25 ноября 2021 12:42

Рейсовый автобус Москва-Кременчуг слетел с трассы: подробности и фото
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В Харьковской области пассажирский автобус слетел в кювет. Есть пострадавшие
Фото: t.me/police_kh_region
В Харьковской области пассажирский автобус слетел в кювет. Есть пострадавшие
В Харьковской области пассажирский автобус слетел в кювет. Есть пострадавшие
В Харьковской области пассажирский автобус слетел в кювет. Есть пострадавшие
В Харьковской области пассажирский автобус слетел в кювет. Есть пострадавшие

В Харьковской области с трассы в кювет слетел пассажирский автобус сообщением Москва-Кременчуг. Травмировались водитель и три пассажира. Всех доставили в больницу.

Авария произошла вблизи села Литвиновка Богодуховского района 25 ноября около 10.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Автобус Москва-Кременчуг ехал в направлении Киева. В автобусе находились 13 пассажиров. Погибших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

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Водитель пассажирского автобуса Neos не справился с управлением, после чего транспортное средство слетело в кювет, говорят в пресс-службе ГСЧС. Водителя зажало покореженным металлом. Его освобождали спасатели.

"58-летнего водителя автобуса зажало конструкциями покореженного транспортного средства. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего. Его транспортировали в Валковскую городскую больницу. Еще троим пассажирам автобуса оказали помощь на месте", - рассказали спасатели.

По их информации, в салоне всего было 16 пассажиров. 13 не пострадали.

Травмированы водитель и три пассажира. Среди них 8-летняя девочка, она получила ушибы. У водителя закрытый перелом голени, рассказал директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Вблизи села Карпиловка в Лубенском районе Полтавской области перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами. В результате пострадали водитель и 10 пассажиров.

Автобус следовал из Луганской области в Киев.

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