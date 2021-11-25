Рейсовый автобус Москва-Кременчуг слетел с трассы: подробности и фото

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В Харьковской области с трассы в кювет слетел пассажирский автобус сообщением Москва-Кременчуг. Травмировались водитель и три пассажира. Всех доставили в больницу.

Авария произошла вблизи села Литвиновка Богодуховского района 25 ноября около 10.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Автобус Москва-Кременчуг ехал в направлении Киева. В автобусе находились 13 пассажиров. Погибших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

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Водитель пассажирского автобуса Neos не справился с управлением, после чего транспортное средство слетело в кювет, говорят в пресс-службе ГСЧС. Водителя зажало покореженным металлом. Его освобождали спасатели.

"58-летнего водителя автобуса зажало конструкциями покореженного транспортного средства. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего. Его транспортировали в Валковскую городскую больницу. Еще троим пассажирам автобуса оказали помощь на месте", - рассказали спасатели.

По их информации, в салоне всего было 16 пассажиров. 13 не пострадали.

Травмированы водитель и три пассажира. Среди них 8-летняя девочка, она получила ушибы. У водителя закрытый перелом голени, рассказал директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Вблизи села Карпиловка в Лубенском районе Полтавской области перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами. В результате пострадали водитель и 10 пассажиров. Автобус следовал из Луганской области в Киев.