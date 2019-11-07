Рейдерство и связи с Россией: кто такой бизнесмен, которого взорвали в Киеве

Фото: antikor.com.ua

Бизнесмен 57-летний Игорь Сало, на которого совершили покушение в Киеве, родом из Балаклеи Харьковской области. Окончил Харьковский фармацевтический институт.

В ряде публикаций сообщается о десятках "отжатых" им предприятий и попытках рейдерских атак.

По данным ресурса "Антикор", первыми захваченными предприятиями стали строительные компании "Елитуниверсалсервис", "Симпа" и "Электроюгмонтаж" (их он забрал для того, чтобы "кидать" доверчивых людей, желающих обзавестись жильем в новостройках). Также были попытки рейдерства на завод "Индар" (производство инсулина), ежирицький витаминный завод, агрохолдинг "Агрейн" (свиноводство и обработка 130 тысяч гектаров земель в пяти областях Украины, на своем балансе имеет четыре элеваторные комплекса мощностью 330 тысячи тонн), Ладыжинский спиртзавод "Экстра".

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Получал Сало фирмы не силой, а с помощью юристов, которые переписывали владельцев. В частности, во главе государственного предприятия "Укрмедпром" ему через связи удалось поставить своего юриста Татьяну Ткачик. "Укрмедпрому" подчинялись все государственные предприятия фармацевтической отрасли, и таким образом Сало получил контроль над целым направлением этого бизнеса в Украине.

Также говорили о причастности бизнесмена к некоторым громким заказным убийствам.

Некоторые издания заявляют о якобы наличии у Сала 8 паспортов, среди них - российского. Сообщалось, что в марте этого года он покинул Украину.

Кроме того, Игоря Сало подозревают в связях с российским бизнесом и спецслужбами, а также "нечистыми на руку" бывшими нардепами и другими политиками. Известно также, что Сало привлекал внимание сотрудников НАБУ и СБУ, однако к серьезному уголовного преследования дело так и не дошло.

В частности на Игоря Сало были заведены дела по "теневой" торговли углем, что закупалось по завышенной цене в оккупированных районах Донбасса. После чего поставлялось в Украину через российские таможенные пункты. Игорь Сало "благодаря" таким схемам получал немалые прибыли.

Покушение на Игоря Сало совершили 6 ноября около 21.30 в Киеве на Брест-Литовском шоссе. На его авто Мерседес-Benz S600 мотоциклист бросил взрывчатку. Водитель авто погиб, еще двое пассажиров получили травмы.