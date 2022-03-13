"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко

Бывший нардеп от Партии регионов, депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.
Список коллаборантов опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Это список подонков, во главе с бывшим нардепом от Партии регионов Евгением Балицким, которые сознательно пошли на сотрудничество с оккупантами в Мелитополе. Все ответите мрази", - заявил советник министра.
Балицкий, по информации Геращенко, предоставил возможности ретрансляции в Мелитополе телеканалу "Россия 24" на базе своего телеканала МТВ-Плюс.
Геращенко сообщил о роли предателей в захвате городской власти:
Балицкий отвечал за коммуникацию с РФ и управлял всеми действиями;
Депутат Галина Данильченко "назначена" оккупантами "и.о. мэра";
Депутаты Олег Бандурин, Юрий Онищук и Александр Барыбин – "заместители" Данильченко;
Советник "генпрокурора "ЛНР" Максим Обухов ответственен за "координацию силового блока";
Депутат Александр Фалько – координация теневых финансов и криминалитета;
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Тем временем депутаты Мелитопольского горсовета обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
Призвали открыть дело о госизмене касательно создания оккупационной администрации представителями партии "Оппозиционный блок".
Также депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому принять все необходимые меры по освобождению из плена российских банд мэра Мелитополя Ивана Федорова и других жителей города.
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