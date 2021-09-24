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пятница, 24 сентября 2021 18:30

Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
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В Ивано-Франковске рецидивист напал на полицейского с ножом в его квартире и чуть не убил
Фото: if.npu.gov.ua
В Ивано-Франковске рецидивист напал на полицейского с ножом в его квартире и чуть не убил
В Ивано-Франковске рецидивист напал на полицейского с ножом в его квартире и чуть не убил
В Ивано-Франковске рецидивист напал на полицейского с ножом в его квартире и чуть не убил
В Ивано-Франковске рецидивист напал на полицейского с ножом в его квартире и чуть не убил

23 сентября в Ивано-Франковске грабитель влез в квартиру 35-летнего полицейского.

Владелец жилища оказался дома и пытался задержать злоумышленника, когда тот напал на него с ножом и нанес 14 ударов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

"Злоумышленник нанес полицейскому 14 колото-резанных ран. Три в шею, три - в грудь, один удар повредил легкое", - рассказали в прокуратуре.

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После нападения грабитель сбежал. А окровавленного полицейского нашла на улице местная жительница и позвонила на 102, сообщают в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшего госпитализировали. Правоохранители установили свидетелей и очевидцев происшествия, просмотрели видео с камер наблюдения. 43-летнего нападавшего задержали через несколько часов во Львове, откуда он родом. Проживает в Ивано-Франковске, ранее судимый за квартирные кражи", - рассказали в полиции.

Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории области. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Ужгороде на Закарпатье ножом ранили полицейского на вызове о домашнем насилии.

Полицию вызвала женщина и сказала, что сын оскорбляет ее и не реагирует на замечания. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировал и с ножом угрожал убийством. При его задержании работник полиции получил ножевое ранение.

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сентября

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