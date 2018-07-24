Ребенок умер от инфекционной болезни

С начала года от осложнений кори умерли тринадцать человек. Фото: storage1.censor.ne

На Киевщине от кори умер ребенок возрастом 1 год 10 месяцев.

Всего с начала года от осложнений кори умерли 13 человек: 9 детей и 4 взрослых, - сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшую неделю корью заболели 882 человека: 369 взрослых и 413 детей.

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В Минздраве уверяют, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах.

В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, относящихся к группам риска.