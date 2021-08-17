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вторник, 17 августа 2021 12:28

"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу

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&quot;Ребенок под ключ&quot;: столичный врач продавал младенцев за границу
Иностранцам помогали оформить фиктивный брак с украинками. Фото: pixabay.com

В Киеве в одной из специализированных клиник разоблачили схему торговли младенцами, замаскированную под суррогатное материнство.

Факт незаконной торговли новорожденными оперативники документировали более двух лет, заявил руководитель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

"Стоимость" одного ребенка с полным пакетом поддельных документов стоила заказчикам 70 тысяч долларов. В процессе документирования удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам", - сказал он.

Организатором оказался руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Чтобы получить ребенка, им нужно было заключить фиктивный брак с украинкой. Впоследствии женщины отказывались от детей, и отцы вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

По меньшей мере 13 младенцев продали и вывезли таким образом из Украины.

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В Харьковской области разоблачили межрегиональную группировку во главе со столичными репродуктологами, которая торговала младенцами под видом программы суррогатного материнства. Иностранцам помогали оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Медики-злоумышленники официально подтверждали "бесплодие" жены, что является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий, и искали кандидатку на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак расторгали. Иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

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