Ребенка раздавило: подробности смертельной аварии с 10-летним парнем за рулем

Вблизи пгт Ольшанское Николаевского района столкнулись Opel и ВАЗ-2105. За рулем последнего был 10-летний парень. Он погиб. Фото - npu.gov.ua

Стали известны подробности страшной аварии в поселке Ольшанское на Николаевщине, в которой погиб 10-летний Андрей. Он сидел за рулем "ВАЗа" и столкнулся в лоб с Opel. От травм погиб мгновенно. Его просто раздавило на водительском сиденье.

Его 30-летний отец, который сидел рядом на пассажирском сиденье, в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Он в состоянии травматического шока, с черепно-мозговой травмой, с переломом таза, находится в спутанном сознаниия", - рассказал главврач БСМП Александр Демьянов, передает ТСН.

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Другой водитель - в больнице с переломом ноги. Мужчины хорошо знакомы между собой, коллеги по работе. Еще утром оба виделись на предприятии. Люди говорят, отец сажал сына за руль не впервые.

Предполагают - мальчик потерял управление. По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство.

"Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас продолжаются следственные действия. После экспертизы будет установлено, находился ли отец в состоянии алкогольного опьянения", - говорит пресс-офицер ГУ НП в Николаевской области Антонина Лашта.

В полиции говорят, что мужчина не имел права сажать за руль несовершеннолетнего сына. Теперь будет отвечать, по крайней мере, за это.

Смертельная авария произошла 11 июня в 8:55 на автодороге "Ольшанское-Николаев". Вблизи пгт Ольшанское Николаевского района столкнулись Opel и ВАЗ-2105. За рулем последнего был 10-летний парень.