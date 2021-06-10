Разыскивают убийцу матери: показали фото

На Днепропетровщине разыскивают 36-летнего Максима Киденко из Марганца.
3 июня он до смерти избил свою 61-летнюю мать и убежал. Женщину пытались спасти врачи, но тщетно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Между матерью и сыном возник конфликт, в ходе которого подозреваемый до смерти избил мать. 5 июня 61-летнюю женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась он телесных повреждений", - рассказали в полиции.
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9 июня следователи заочно объявили мужчине о подозрение. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Если кому-то известна какая-либо информация о местонахождении подозреваемого, полицейские просят обратиться по телефонам: (050) 052 62 60 или 102.
Полиция Херсонской области разыскивает братьев 36-летнего Сергея и 43-летнего Дмитрия Кальченко. Их подозревают в организации заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко.
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